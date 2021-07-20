Son dakika haber! Yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi - Son Dakika

TURİZM kenti Antalya'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesildi. Aileleriyle birlikte giden bazı çocuklar, kurbanlıkların kesimini korkulu gözlerle izledi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Pandemi önlemleri nedeniyle sırayla kesim alanına alınan vatandaşlar, burada kurbanlıklarını kesti. Aileleriyle birlikte kesim alanına giden çocuklar, kurbanlıklar kesilirken korkulu gözlerle izledi. Kimi anne ve baba, çocuklarını kesim alanından uzaklaştırırken kimileri de izlemelerine müsaade etti.Kesiminin ardından aileler, etleri parçalamak için hazırlanan tezgahların başına geçti. Aileler buralarda da satır ve baltaların yardımıyla etleri parçaladı ve poşetlere doldurarak araçlarına taşıdı.