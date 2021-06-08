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Son dakika haber: Yetiştiriciler, anaç koyun ve keçi desteklerinin ödenme kararından memnun - Son Dakika

Son dakika haber: Yetiştiriciler, anaç koyun ve keçi desteklerinin ödenme kararından memnun

08.06.2021 10:59
Son dakika haber: Yetiştiriciler, anaç koyun ve keçi desteklerinin ödenme kararından memnun, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, artan yem maliyetleri karşısında yetiştiricilerin zorlandığını belirterek, "Anaç koyun ve keçi desteklerinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlanacağının açıklanması yetiştiricilerimizi memnun etti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, artan yem maliyetleri karşısında yetiştiricilerin zorlandığını belirterek, "Anaç koyun ve keçi desteklerinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlanacağının açıklanması yetiştiricilerimizi memnun etti." dedi.

Çelik, AA muhabirine, yetiştiricilerin beklediği müjdeli haberin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandığını belirtti.

Bu çerçevede 201 bin 509 yetiştiriciye hayvan başına anaç koyun desteği olarak 30 lira, anaç keçi desteği kapsamında 35 lira verileceğini bildiren Çelik, böylece 19 milyon 430 bin 891 koyun için 582 milyon 926 bin 730 lira, 4 milyon 873 bin 967 keçi için ise 170 milyon 588 bin 845 lira olmak üzere toplam 753 milyon 515 bin 575 lira ödeneceği bilgisini verdi.

Yetiştiricilerin desteklerin ödenmesi haberini uzun zamandır beklediğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Artan yem maliyetleri karşısında yetiştiricilerimiz oldukça zorlanıyordu. Anaç koyun ve keçi desteklerinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlanacağının açıklanması yetiştiricilerimizi memnun etti. Salgın süreci ve ülkemizde yaşanan kuraklık dikkate alındığında verilen bu destekler artarak devam etmeli, özellikle yetiştiricilerimizin kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için kaba yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yem bitkileri desteklerinin artırılması ve kesif yem desteği verilmesi gerekmektedir."

"Basınçlı sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce başlattığı "basınçlı sulama sistemi kuran çiftçilere verilmek üzere 150 milyon liralık hibe desteğinin" bu yıl yaşanan kuraklığın etkilerinin azaltılması için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tarımsal sulamada sarf edilen suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması için, basınçlı sulama sistemleri ivedilikle yaygınlaştırılmalı, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin üretimi ve ekimi teşvik edilmelidir. Diğer taraftan iklim değişiklikleri sonucu sel ve dolu gibi afetlere yol açan düzensiz yağışlar ekonomik kayıplara neden olmakta ve maliyetleri yükseltmektedir. Bu gibi doğal afetlere karşı küçükbaş hayvancılık sektöründe tarım sigortası yaygınlaştırılmalı, daha fazla yetiştiricinin TARSİM'den yararlanması sağlanmalıdır."

Çelik, yem maliyetlerinin düşürülmesi, çayır ve meraların ıslah edilmesi, orman kapsamında olmayan, tarımsal üretimde de kullanılmayan alanların mera kapsamına alınması ve çoban sorunun çözülmesiyle de sektörün hızla büyümeye devam edeceğini dile getirerek, küçükbaş hayvancılığa destekleri ve sektörün sorunlarını çözme çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Bekir Pakdemirli, Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Yetiştiriciler, anaç koyun ve keçi desteklerinin ödenme kararından memnun - Son Dakika Ekonomi


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