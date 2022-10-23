17 yaşındaki lise öğrencisi, evinde cansız halde bulunmuştu! Serbest bırakılan öğretmen, "Kimsenin ölümünden sorumlu değilim" açıklamasını yaptı - Son Dakika
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17 yaşındaki lise öğrencisi, evinde cansız halde bulunmuştu! Serbest bırakılan öğretmen, "Kimsenin ölümünden sorumlu değilim" açıklamasını yaptı

23.10.2022 14:03

Antalya'da lise öğrencisi Yiğit Kalpak'ın ziyarete gittiği Almanca öğretmeni H.G. gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.G. olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Antalya'da Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte 21 Ekim saat 01.30 sıralarında Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti. İlerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi evden ayrıldı, Kalpak ve 2 arkadaşı ise kaldı.

Yiğit'in ölümünde gözaltındaki 5 arkadaşı ve öğretmeni adli kontrolle serbest

EVDEKİLERİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Saat 09.00 sıralarında uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi, gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

"KİMSENİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU DEĞİLİM"

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G., "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.

Yiğit'in ölümünde gözaltındaki 5 arkadaşı ve öğretmeni adli kontrolle serbest

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G. ile Kalpak'ın 5 arkadaşı, dün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Hasan Şahin: Rıdvan dilmen saçmalama fenerbahçe ilk defa bir hoca gördü daha öncekiler çobandı kravatlı beyefendi bir okadarda deneyimli ?sen kimsin haddini bil rıdvan vasıfsız Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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17 yaşındaki Yiğit'in cansız bedeni evinde bulunmuştu! İşte Almanca öğretmeninin ilk ifadesi... 17 yaşındaki Yiğit'in cansız bedeni evinde bulunmuştu! İşte Almanca öğretmeninin ilk ifadesi... Son dakika gündem: Antalya'da AVM'de yangın; itfaiye eri, solunum cihazı maskesini çalışana verdi Son dakika gündem: Antalya'da AVM'de yangın; itfaiye eri, solunum cihazı maskesini çalışana verdi

Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki lise öğrencisi, evinde cansız halde bulunmuştu! Serbest bırakılan öğretmen, 'Kimsenin ölümünden sorumlu değilim' açıklamasını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 yaşındaki lise öğrencisi, evinde cansız halde bulunmuştu! Serbest bırakılan öğretmen, "Kimsenin ölümünden sorumlu değilim" açıklamasını yaptı - Son Dakika
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