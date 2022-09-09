Son dakika haber! Yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü

09.09.2022 20:39
Son dakika haber! Yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, çalıştığı fabrika inşaatında yıkılan duvarın altında kalan Hasan Çavuş (65), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, çalıştığı fabrika inşaatında yıkılan duvarın altında kalan Hasan Çavuş (65), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.40 sıralarında Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde yapılan inşaat temeli çalışmasında gaz betonlardan oluşan duvar yıkıldı. O sırada inşaat temelinde çalışan Hasan Çavuş, yıkılan duvarın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yaşamını yitiren Çavuş'un cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Hasan Çavuş, Kırkağaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü - Son Dakika

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