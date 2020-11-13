Son dakika haberleri... Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar kuru beklentisi azaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar kuru beklentisi azaldı

13.11.2020 15:00
Son dakika haberleri... Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar kuru beklentisi azaldı, System.String[]

Son dakika haberi: Merkez Bankası beklenti anketi Kasım ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu.

Merkez Bankası beklenti anketi Kasım ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 12,47'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi Kasım ayı sonuçlarını yayınladı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 33,96 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 23,18 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,00'ının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,29 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,43 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,37 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,44'ünün beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 33,33'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,22'sinin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 14,84 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken bu anket döneminde yüzde 14,74 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 14,49 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,74 iken, bu anket döneminde yüzde 12,71'e gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,01 ve yüzde 12,65 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,8 iken bu anket döneminde yüzde -0,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

(İHA)

Son dakika haberleri... Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar kuru beklentisi azaldı

Merkez Bankası, Enflasyon, Kasım, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar kuru beklentisi azaldı - Son Dakika Ekonomi


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