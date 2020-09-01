Son dakika haber | Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

Son dakika haberi... Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yılanın soktuğu 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yılanın soktuğu 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Dere köyünde yaşayan Engin ailesi, 2 yaşındaki çocukları Ronya Engin'i de yanlarına alarak bahçeye sebzeye toplamaya gitti. Çocuklarını oynaması için uygun bir yere bırakan Engin ailesi, sebze toplamaya başladıktan bir süre sonra kızlarının ağlama sesini duydu. Minik kızın yanına koşan aile fertleri, birkaç metre ötede 2 yılan olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tunceli, Pertek, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:53 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü - Son Dakika

Son Dakika

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz

Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaşma sağladı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı

Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü

Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti