Üye Girişi
Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

22.12.2021 19:57

Son dakika haberleri: - Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı Onlarca kişiyi zehirleyemeden polis ekiplerince yakalandılar 1 tona yakın etil alkol, 82 adet kaçak alkollü içkiyle doldurulmuş şişe ve 64 litre sahte içki ele geçirildi Sakarya'da yılbaşı öncesinde kaçak/sahte içkiye yönelik...

- Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Onlarca kişiyi zehirleyemeden polis ekiplerince yakalandılar

1 tona yakın etil alkol, 82 adet kaçak alkollü içkiyle doldurulmuş şişe ve 64 litre sahte içki ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya'da yılbaşı öncesinde kaçak/sahte içkiye yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; yaklaşık 1 ton etil alkol, 82 adet sahte alkollü içkiyle doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı sahte alkollü içki ve alkol yapımında kullanılan kitler ele geçirilirken konuya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi kaçak/sahte alkollü içki sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bu kapsamda ülke genelinde kapsamlı bir şekilde operasyon başlatıldı. Sakarya'da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kaçak/sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar neticesinde tespit edilen Arifiye'de depo olarak, Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 ikamet ile Serdivan ilçesinde durdurulan 1 araç üzerinde yapılan aramalarda; 924,5 litre etil alkol, 507 adet cinsel içerikli jel, 96 adet boş şişe, 82 adet kaçak/sahte alkollü içkiyle doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı kaçak/sahte alkollü içki, 32 adet cinsel içerikli hap, 29 adet alkol yapımında kullanılan kit, 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 4 adet cinsel içerikli sprey, 2,5 litre alkol imalinde kullanılan aroma ve 1 adet alkol imalinde kullanılan matkap ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Gözaltı, Sakarya, Yılbaşı, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500
THY Kargo projesi başlamadan bitti! Genel müdürün makam aracı ve telefonu elinden alındı THY Kargo projesi başlamadan bitti! Genel müdürün makam aracı ve telefonu elinden alındı         
19:53
Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı         
19:49
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
19:50 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti!
19:48 Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı
19:36 Son Dakika: 22 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi
19:24 Serilere son veren maç! Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı
19:14 Hatay'da kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta gülen taraf Konyaspor oldu
18:56 İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
18:52 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:18 Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi
17:55 Son Dakika: Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi!
17:46 Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 20:04:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement