Son dakika haber! Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
09.11.2020 13:55
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 operasyonu kapsamında Van'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 operasyonu kapsamında Van'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-10 operasyonu kapsamında, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların devam etttiği kaydedildi.
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