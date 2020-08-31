İçişleri Bakanlığı 'nca 26 Ağustos günü başlatılan 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' sürdürülüyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personel görevin aldığı operasyonda; 3 tüfek, 7 şarjör, 3 el bombası, 15 metre kablo ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında sürdürülen 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda, PKK 'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçti - Son Dakika

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