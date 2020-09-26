Son dakika haber: Yıldırım'dan Erciyes Anadolu Holding'e ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber: Yıldırım'dan Erciyes Anadolu Holding'e ziyaret
Gelen son dakika haberlerine göre Son Başbakan Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti.
Son Başbakan Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti.
Son Başbakan Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret ederek, CEO Alpaslan Baki Ertekin ile görüştü. Holdinge bağlı fabrikalarda incelemelerde bulunan Yıldırım, işçiler ile birlikte hatıra fotoğrafı da çekindi. Ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Çok önemli ve özeli bir misafirimiz" dedi. - KAYSERİ
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