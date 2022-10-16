ANTALYA'nın Kepez ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimse bulunmaması olası faciayı önledi.
Olay dün saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Başköy Mahallesi'nde bulunan bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Evde yangın esnasında kimse olmaması ise olası faciayı önledi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika