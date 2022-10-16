Olay dün saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Başköy Mahallesi'nde bulunan bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Evde yangın esnasında kimse olmaması ise olası faciayı önledi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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