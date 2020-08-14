Son dakika haber! Yıldırım, Erzincan'da yapımı devam kamu yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Yıldırım, Erzincan'da yapımı devam kamu yatırımlarını inceledi

ERZİNCAN - Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da yapımı devam eden stat, hastane inşaatı ve Kızılay AVM yerinde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen Yıldırım, yapımı devam eden stat ve hastane inşaatı ile yapılması planlanan Kızılay AVM yerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan Kızılay AVM yerinde incelemede bulunan Yıldırım, burada Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu'dan bilgiler aldı. Daha sonra yapımı devam eden 50 yatak kapasiteli hastane inşaatında incelemelerde bulunarak Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'den çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, yeni yapılan stadyuma geçerek, burada da incelemelerde bulundu. Yıldırım, inşaatı devam eden 15 bin kişilik stat hakkında Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'dan bilgi aldı.

Yıldırım, burada çalışmaların yavaş ilerlediği kaydederek, yüklenici firmadan çalışmalarını hızlandırmasını istedi.

İncelemelerinin ardından Yıldırım, 24Erzincanspor Tesislerini ziyaret ederek futbolcu ve yöneticilerle biraraya geldi.

Binali Yıldırım, Erzincan Valiliğini de ziyaret ederek Vali Mehmet Makas'tan brifing aldı.

Binali Yıldırım'a gezi ve incelemelerinde Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kentteki kurum ve kuruluş amirleri eşlik etti.