Son dakika haber... Yıldız Tilbe: "Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim" - Son Dakika
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Son dakika haber... Yıldız Tilbe: "Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim"

15.04.2022 19:39
Son dakika haber... Yıldız Tilbe: "Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim"

Son dakika haberi... Sanatçı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği ünlülerin soruşturmasına ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Sanatçı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği ünlülerin soruşturmasına ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi. Açıklama yapan Tilbe, "Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim" dedi.

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

"İnsan öldüren köpekleri alın dedim"

Konuya ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yapan Yıldız Tilbe, "Köpekleri ortadan kaldırın dediğim için çok hakaret ettiler, sadece insan parçalayan köpekleri kaldırın dediğim için. Bu kadar hakareti hak etmediğimi düşünüyorum, bana bütün hakaret edenleri burada sevgili avukatım Handan Bakbak hanımefendiyle birlikte dava açmaya geldim, daha doğrusu dava açıldı, ifade vereceğim şimdi. Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün, Osmanlı'nın, ölülerin, dirilerin, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor. Daha ne olmalı? Ben bilmiyorum daha ne olmalı. Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri" dedi.

Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ise, "Doğru önlemler alınsa, onlarla ilgili beslenme, barınma koşulları iyileştirilse hiç bunlar yaşanmayacak, böyle tepkiler de verilmeyecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haber... Yıldız Tilbe: Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim
Son dakika haber... Yıldız Tilbe: Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim

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Yıldız Tilbe, Hakaret, Köpek, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yıldız Tilbe: 'Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yıldız Tilbe: "Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim" - Son Dakika
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