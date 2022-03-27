Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Edirne Spor Salonu'nda 26 ilden 60 takım ve 394 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci ve son gününde, bireysel ve takım final müsabakaları yapıldı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve protokol üyelerinden aldı.

Şampiyonada derececeye giren sporcular şunlar:

Yıldız Kızlar

1- Kevser Nur Dik (Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü)

2- Medine İrem Kavak (Nazilli Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

3- Eylül Akyüz (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

Yıldız Erkekler

1- Muhammed Ramazan Çelik (Bulcuk Spor Kulübü)

2- İlyas Yalınkaya (Yalvaç Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü)

3- İbrahim Ethem Lafçı (Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü)

Genç Kızlar

1- Aleyna Yaşar (Ferdi)

2- Hikmet Sena Çoğal (Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü)

3- Ayşe Güçlü (Akşehir Selçuklu Spor Kulübü)

Genç Erkekler

1- Akın Bayraktar (Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Emirhan Kavala (Göktuğ Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

3- Fevzi Tepedelen (Nazilli Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

Yıldız Kızlar Takım

1- Eylül Akyüz - Züleyha Kaya - Elif Çelebi (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

2- Kevser Yıldırım - Zeynep Kaya - Zeynep Rümeysa Arabacı (Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü

3- Kevser Nur Dik - Sude Naz Biriktir - Beril Zehra Kurt (Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü)

Yıldız Erkekler Takım

1- Muhammed Faruk Deniz - Hamit Güzey - Ali Akgün (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

2- Hasan Kurşuntepesi - Erdem Tepedelen - Furkan Canbaş (Nazilli Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

3- İbrahim Ethem Lafçı - Eyüp Berber - Mustafa Talha Duman (Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü)

Genç Kızlar Takım

1- Zeynep Polat - Betül Çeker - Ervanur Bayrak (Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Gökçe Azra Bayır - Ayça Azel Bayır - Fatma Cemre Çalışkan (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

3- Hatice Yılmaz - Emine Şahin - Sinem Koçyiğit (Gördes Anadolu Lisesi Geleneksel Okçuluk Kulübü)

Genç Erkekler Takım

1- Emirhan Kavala - Muhammet Enes Arı - Berker Efe Yeşilkaya (Göktuğ Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

2- Talha Yalçın - Ahmet Kerem Karaş - Emir Yalçıntaş (Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Muammer Emir Ölmez - Yusuf Kurşunmaden - Talha Kasım Aldemir (Bulcuk Spor Kulübü)