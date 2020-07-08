Son dakika haber... Yıllardır Muş Ovası'nda konaklayan leylekler özenle korunuyor - Son Dakika

Son dakika haber... Yıllardır Muş Ovası'nda konaklayan leylekler özenle korunuyor

Son dakika haberi: Yıllardır bereketli Muş Ovası'na gelerek yaz boyunca konaklayan leylekleri sahiplenen vatandaşlar, kuşları özenle koruyor.

Yıllardır bereketli Muş Ovası'na gelerek yaz boyunca konaklayan leylekleri sahiplenen vatandaşlar, kuşları özenle koruyor.

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Göç güzergahı üzerinde bulunan, sulak alanlarıyla yüzlerce göçmen kuşun barınma ve üreme alanı olan Muş Ovası, gelişleriyle baharın, dönüşleriyle kışın habercisi olan leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatılarına yaptıkları yuvalara gelerek yaz boyunca bölgede konaklayan leylekler, Muş Ovası'nda renkli görüntüler oluşturuyor.

Bölgede yaz boyunca yavrularını büyüten leylekleri sahiplenen çevre köylerde yaşayanlar da özenle baktıkları kuşların beslenmelerinden tedavilerine, yuvaların bakımına kadar her şeyleriyle ilgileniyor.

Köylerin maskotu haline gelen leyleklere sevgiyle yaklaşan köylüler, kuşların rahatsız olmaması ve tekrar gelmesi için her detayı düşünüyor.

"Yuvaları bozulmasın diye evimin ikinci katını yaptırmadım"

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde yaşayan Yüksel Güven, AA muhabirine, baharın müjdecisi leylekler köye geldiğinde çok mutlu olduklarını söyledi.

Kuşların uzun yıllardır geldiğini babasından duyduğunu anlatan Güven, "Birkaç yıl önce yeni ev yaptım. Hemen yanındaki elektrik direğinin üzerinde leylek yuvası vardı. Yuvaları bozulur diye direğin yerini değiştirmedim. Onlar için evimin ikinci katını yaptırmadım. Ekipler direği kaldırmak istedi ancak izin vermedim. Leyleklerin yuva yaptığı direk merdivenin ortasında kaldı. Onlar köyümüzün sembolü. Tedavileriyle de ilgileniyoruz. Düştüklerinde ya da rahatsızlandıklarında gerekli yerlere götürüyoruz." diye konuştu.

Hasköy ilçesine bağlı Aşağıüçdam Köyü Muhtarı Feyzullah Akdemir ise leyleklerin Muş Ovası'na renk kattığını belirterek, "Yuvalardaki yavrular bazen düşüp yaralanıyor. Yuvadan düşen yavruyu tedavi için Van'a gönderdik. Onları seviyoruz. Baharımız leyleklerle geliyor, sesleriyle mutlu oluyoruz. Yaklaşık 100 yıldır leylekler ovaya geliyor. Onlara sahip çıkıyoruz ve yuvalarını koruyoruz." dedi.

"Muş Ovası'nda sevgiyle karşılanıyorlar"

Muş Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci da Muş Ovası'nın zengin sulak alanları ve yüksek besin deposuyla leyleklerin önemli konaklama alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Avci, şöyle konuştu:

"Buraya gelen leylekler sevgiyle karşılanıyorlar. Her yıl mart ayının ilk haftasından itibaren önceki yıl bulundukları yuvalarına gelirler. Kuluçka sonrası yavruları uçuş aşamasına geçtikten sonra ağustosun ikinci haftasından itibaren tekrar güneye, Afrika'ya doğru göç hazırlıklarına başlarlar. Muş Ovası'ndaki köylerin tamamında elektrik ve telefon direkleri, cami minareleri ve evlerin üstünde leylek yuvaları bulunur. Binlerce leylek ovada bahar ve yazı geçirip yavrularını büyütür. İnsanların da sahiplenmesi leyleklere güven veriyor."

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yıllardır Muş Ovası'nda konaklayan leylekler özenle korunuyor - Son Dakika
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