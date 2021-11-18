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Son dakika haber... "Yılmaz Erbek Apartmanı davası"nın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber... "Yılmaz Erbek Apartmanı davası"nın görülmesine devam edildi

18.11.2021 20:15
Son dakika haber... "Yılmaz Erbek Apartmanı davası"nın görülmesine devam edildi

Edinilen son dakika haberine göre İzmir depreminde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir depreminde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.Y, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Duruşmada, tutuksuz sanıklar savunma yapmayı sürdürdü.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan zemin etüdü raporunda imzası bulunan inşaat mühendisi P.U, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Zeminin uygun olmadığına dair bir rapor bana gelmedi. Gelen raporları imzaladım. Benim binanın yapılışı ve tadilatıyla bir ilgim yoktur." dedi.

Binanın yapımına ilişkin kurulan kooperatifin yöneticilerinden tutuksuz sanık A.Y. de suçlamaları reddetti.

Kooperatif oluşturulurken kurucu üye olarak sayıyı tamamlamak için isminin yazıldığını iddia eden A.Y, "O sene İzmir'de bile değildim. Binanın fiili yapımıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Sanık M.Y, eşimin ağabeyi. Binayı kimin yaptığını bilmiyorum. Kooperatife üye olmamı kimin istediğini hatırlamıyorum. 25 yıl önceki bilgiler hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Büyük sallantıyı hissetmeden bina yıkıldı"

Depreme apartmanın zemin katındaki markette yakalanan ve 17 saat sonra kurtarılan müşteki Hülya Özmet, binanın depremdeki ilk sallantıda yıkıldığını kaydetti.

Özmet, "Hafif bir sallantıdan sonra hemen bina çöktü. Hatırladığım, büyük sallantıyı hissetmeden bina ani bir şekilde yıkıldı." diye konuştu.

Markete ilişkin suç duyurusu

Mahkeme başkanı daha önce aldıkları kararla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, apartmanın zemin katında yer alan markete ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, müzekkere yazılarak yargılama sonunda dosyaları ayrılan Bornova Belediyesindeki görevlilere ve markete ilişkin soruşturmanın akıbetinin Cumhuriyet Savcılığından sorulmasını kararlaştırdı.

Heyet, M.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Bilişim, Mahkeme, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Yılmaz Erbek Apartmanı davası'nın görülmesine devam edildi - Son Dakika


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