Son dakika haber! Yılsonu dolar kuru beklentisi yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Yılsonu dolar kuru beklentisi yükseldi

09.04.2021 10:31
Son dakika haber! Yılsonu dolar kuru beklentisi yükseldi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,95 TL iken, bu anket döneminde 8,57 TL oldu.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,95 TL iken, bu anket döneminde 8,57 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,54 iken, bu anket döneminde yüzde 13,12 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,18 ve yüzde 9,55 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,74 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,50 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 17,56 ihtimalle ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 28,00'ının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 36,00'ının beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 14,00'ının beklentilerinin ise yüzde 13,00'dan büyük olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,34 ihtimalle yüzde 9,00'dan küçük, yüzde 35,66 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 26,26 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 15,22'sinin beklentilerinin yüzde 9,00'dan küçük, yüzde 43,48'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 30,43'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,03 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,53 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,52'ye yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,90 ve yüzde 15,49 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,95 TL iken, bu anket döneminde 8,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,20 TL iken, bu anket döneminde 8,78 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, dolar, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Yılsonu dolar kuru beklentisi yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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