Son dakika haber: YKS maratonu sona erdi - Son Dakika

Son dakika haber: YKS maratonu sona erdi

Son dakika güncel haberi... ÜNİVERSİTE adayı öğrencilerin bu yılki sınav maratonu son oturumun da yapılmasıyla sona erdi.

ÜNİVERSİTE adayı öğrencilerin bu yılki sınav maratonu son oturumun da yapılmasıyla sona erdi. Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan maraton, bugün yapılan Alan Yeterlilik Testinin(AYT) ardından yapılan Yabancı Dil Testinin de bitmesiyle sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin üniversiteye girebilmek için ter döktüğü sınav maratonu, son oturumun yapılmasıyla sona erdi. Cumartesi günü ilk oturum olan TYT'nin ardından bugün, AYT ve YDT gerçekleşti. Saat 15.45'te başlayan son oturum 17.45'te sona erdi.

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40 YAŞINDAN SONRA 2 ÜNİVERSİTE OKUDU40 yaşından sonra örgün eğitimle üniversite okuduğunu belirten Emine Canyakar, "3'ncü üniversiteyi okumak istiyorum. Yeni bir dil öğrenmek istiyorum. Seviyorum okumayı. Sınav çok zordu. Öncesinde sosyoloji ve mobilya dekorasyon okudum. Çok az İngilizcem ve Arapçam var. Şimdi de Fransızca istiyorum. 40 yaşından sonra örgün öğretimle devam ettim. Şimdi de 50 yaşına giriyorum. 3 tane çocuğum var birbirinden güzel şeyler okuyorlar. Ben de okumak istedim. Yeni bir şey kazanmak her zaman artı. Çocuklarım da çok mutlular bu duruma" dedi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: YKS maratonu sona erdi - Son Dakika

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