Son dakika haber... YKS'nin ikinci oturumu Midyat'ta yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber... YKS'nin ikinci oturumu Midyat'ta yapıldı

Bir son dakika haberine göre Midyat ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

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