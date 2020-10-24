ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci ile Dr. öğretim üyesi Türkan Kadiroğlu tarafından Yoğun Bakım Ünitesi'nde anne elini aratmayan 'Beslematik' cihazı geliştirildi. Beslematik'in Avrupa Patent sürecine girdiğini belirten Prof. Dr. Tüfekci, "Beslenme saatinden çok önce mama mutfağında hazırlanan mamalar bazen enfeksiyona sebep olabiliyor ve bu da bebeklerin ölümüne kadar gidebiliyor. Artık mamalar, el değmeden, steril, tek kullanımlık biberonlarla ve diğer araçlarla anında istenen miktarda Beslematik tarafından hazırlanacak, hemşire tarafından bebeğe verilecek" dedi.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, annesi olmayan, annesinin süt vermesini engelleyen tıbbi durumlarda, hazır mamalar biberonla ve emme becerisi olmayan bebeklere mideye yerleştirilen bir sonda aracılığı ile veriliyor. Beslematiğin, mama üretmediğini, yeni bir mama yapmadığını, sipariş edilen, istenilen, beslenme kriterlerine uyan mamaları, bebeğe steril bir şekilde, el değmeden hazırlayıp, ulaştırmamızı sağladığını ifade eden Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci, bu cihazın dünyada tek olduğunu söyledi. Bunun bir inovasyon olduğunu vurgulayan Tüfekci, "Ben 9 yıllık klinik deneyimi olan bir akademisyenim, 7 yıl yeni doğan yoğun bakım hemşireliği yaptım. Bu cihaz yenidoğan yoğun bakım üniteleri için bir devrimdir. Hem besleme uygulamaları enfeksiyon neden olabilmesi hem de hemşirenin ağır iş yükü açısından gerçekten ünitelere pratik ve zamandan tasarruf sağlayan fırsatlar sunacaktır. Burada, önemli olan diğer konu; bebekler enfeksiyonlara bağlı gelişen yeni sorunlar nedeniyle hastanede daha uzun yatmak ve bakım almak zorunda kalabilmektedirler. Bu durum, ölümle sonuçlanabildiği gibi yenidoğan yoğun bakım maliyetinde artma ile sonuçlanabilmektedir. Ülkemizde, tamamen besleme uygulamalarından kaynaklandığını söyleyemesek de yakın tarihlerde enfeksiyondan yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin kapatıldığını hatırlarız. Beslenme uygulamalarının enfeksiyon nedeni olabildiği araştırmalarla tespit edilmiştir. Ekip arkadaşım Türkan Kadiroğlu bir fikirle geldi. O da yeni doğan bakım ünitesinde hemşirelik yapmıştı. Hocamızın bu fikrini geliştirip, üniversitenin ve Teknokent'in destekleri ile 'Beslematik' cihazı yaptık. Bu makine, bize yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan mamayı gerektiği ısıda, gerektiği yoğunlukta, gerektiği özellikte karıştırarak hazırlıyor. Steril bir şekilde, el değmeden hazırlanan mama hemşire tarafından alınıyor ve anında bebeğe veriliyor" diye konuştu.