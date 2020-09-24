Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim - Son Dakika

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldimANKARA'da, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanarak, yoğun bakımda tedavi gören Fuat Odabaşı (68), "Bu hastalık gerçekten çok değişik. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, 'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu.

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim, System.String[]

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

ANKARA'da, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanarak, yoğun bakımda tedavi gören Fuat Odabaşı (68), "Bu hastalık gerçekten çok değişik. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, 'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Öbür dünyaya gittim, geri geldim" dedi.

Şeker ve kalp hastalığı bulunan emekli Fuat Odabaşı, koronavirüs salgınının başından bu yana kendisini evinde koruyarak, izole etmeye çalıştı. Mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmayan Odabaşı, yaklaşık 1 ay önce üşüme ve titreme şikayetleriyle aile hekimliğine başvurdu. Odabaşı, zatürre başlangıcı şüphesiyle hastaneye gönderildi. Odabaşı'nın burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Fuat Odabaşı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Burada tedavisi devam eden Odabaşı, herkese uyarıda bulunarak, "Bu hastalık gerçekten çok değişik bir hastalık. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, 'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Sanki gece araba kullanıyorum, mesela lambalar yanmıyor. Her taraf karanlık. Öyle etkileniyordum. Öbür dünyaya gittim, geri geldim. Gece buraya geldiğimde sanki uydudan insanlar gelmiş, beni tedavi ediyor gibiydi" diye konuştu.

'AĞIZLARINDA SİGARA SOKAKLARDA GEZİYORLAR'Fuat Odabaşı, pandemi boyunca kendisini koruduğunu anlatarak, "Günde 5 maske değiştirirdim. Takarım, 3 saat sonra onu atar, yenisini takardım. Maskeyi kendime 100'er 100'er alırdım. Fakat benim oturduğum binanın altında pastane ve market var. Yüzde 90 onlardan bana bulaştı. Ben oraya hiç gitmedim; ama müşteriler gecelere kadar pastanenin bahçesinde oturuyorlar, sigara içiyorlar. Duman yukarıya geliyor. İnsanlar duyarlı değil. Onun için vatandaşın mesafeye, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Vatandaş hiç maske takmadığı gibi ağzında sigara sokaklarda geziyor. Yani vatandaş duyarsız. Asker uğurlamalarına gitmemeleri lazım, düğünlerin yapılmaması lazım" dedi.

Koronavirüs, Sigara, Emekli, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim - Son Dakika

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