Son dakika haber... YÖK Başkanı Saraç'tan, Bakan Soylu'ya başsağlığı - Son Dakika

Başkan Saraç'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Soylu ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun vefat eden annesi Servet Soylu için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

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