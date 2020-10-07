YÖK, üniversite kampüslerinde koronavirüse yönelik hijyen kriterlerini belirledi - Son Dakika

YÖK, üniversite kampüslerinde koronavirüse yönelik hijyen kriterlerini belirledi

07.10.2020 11:20
YÖK, üniversite kampüslerinde koronavirüse yönelik hijyen kriterlerini belirledi, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan 'Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu' üniversiteler ile paylaşıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan 'Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu' üniversiteler ile paylaşıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversitelerimizin salgın sürecinde eğitim faaliyetlerine, araştırmalarına ve topluma hizmet çalışmalarına devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını kapsamında üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçtiğimiz ay içerisinde TSE ile iş birliği protokolü imzalandığını anımsattı. Saraç, "Bu kapsamda yaptığımız ortak çalışma neticesinde hazırlanan 'Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu'nu üniversitelerimiz ile paylaştık. Üniversitelerimizin salgın sürecinde eğitim faaliyetlerine, araştırmalarına ve topluma hizmet çalışmalarına devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir. Kılavuz bu bağlamda bir başvuru kaynağı olmak üzere hazırlandı. Bu zorlu sürecin YÖK'ün esnek yönetim, güçlü koordinasyon ve yetki paylaşımı anlayışı ve üniversitelerimizin kendilerine özgü şartlarını Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbir ve tavsiyelerini dikkate alarak değerlendirmeleri çerçevesinde kısa zamanda aşılacağına inanıyoruz" dedi.

YÖK-TSE iş birliğiyle hazırlanan kılavuzda, Covid-19 özelinde üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi. Kılavuzda ayrıca eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekanların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı.SALGINA YÖNELİK UYGULAMALARDA YETKİ ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ KURULLARINDAKılavuza göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında olacak. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının da takip edilmesi ve ona göre uygulamalarda değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret edilerek, "Üniversiteler koronavirüs komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi, alternatif planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabilmelidirler. Bu bağlamda yüz yüze yapılabilecek olan teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, staj ve iş yerinde mesleki uygulamalarda da kişisel koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir" ifadelerine yer verildi.VAKA VE TEMASLI DURUMUNDA NE YAPILACAK?Kılavuzda üniversite yerleşkeleri içerisinde pozitif vaka saptanması durumunda 'temaslılar' ve 'yakın temaslıların' tespit edilerek ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yakın temaslıların hemen izole edilmesi bilgisine yer verildi. Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanacak. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılacak. Ortak kullanılan mekanlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmayacak, ortamlar sıkça havalandırılacak.KİŞİSEL HİJYEN VE ORTAK KULLANILAN ALETLERİN DEZENFEKSİYONUKampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılacak, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanacak. Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenip, temiz olarak saklanacak. Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazların kullanmadan önce ve sonra dezenfekte edilmesi gerektiği anlatılan afişler hazırlanarak uygun yerlere asılacak.DERSLİKLERDE 4 METREKAREYE 1 KİŞİ ÖNERİSİKampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenecek. Ortak kullanılan mekanlarda kişi sayısı azaltılacak. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılacak. Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilecek, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olacak. Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster gibi bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilecek.

Kılavuzda ayrıca "Dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanması daha uygun olacaktır. Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan aktiviteler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmelidir" şeklinde tavsiyelerde de bulunuldu.

ANKARA, -


YÖK, üniversite kampüslerinde koronavirüse yönelik hijyen kriterlerini belirledi
YÖK, üniversite kampüslerinde koronavirüse yönelik hijyen kriterlerini belirledi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK, üniversite kampüslerinde koronavirüse yönelik hijyen kriterlerini belirledi - Son Dakika

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