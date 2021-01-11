Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi - Son Dakika

Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi

11.01.2021 09:17

Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi Yasağı delen ve dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ile arkadaşlarına 16 bin 450 TL ceza Kısıtlamada dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu kaza yaptı, cezadan kurtulamadı Denizli'de hafta...

Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi

Yasağı delen ve dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ile arkadaşlarına 16 bin 450 TL ceza

Kısıtlamada dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu kaza yaptı, cezadan kurtulamadı

DENİZLİ - Denizli'de hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 3 arkadaş polisin dur ihtarına uymayarak kaza yaptı. Sürücü ehliyetsiz ve yoklama kaçağı çıkarken gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz ben onu anlamadım. Çekmeyin abi" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Halk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 20 FS 088 plakalı otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Ç.S. kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucunda araç park halindeki 06 TGV 24 plakalı otomobile çarparak kaza yaptı. Otomobilin içerisinde bulunan E.A, K.K ve sürücü sırayla dışarıya çıkarıldı. Polis ekiplerinin neden kaçtınız sorusunu yanıtsız bırakan 3 arkadaşın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada otomobil sürücüsünün yoklama kaçağı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aracın ruhsatı dayısının üzerine olduğu için otomobil sürücüsü telefonla dayısını arayarak polis ile konuşturdu. Dayı yasaktan dolayı aracını almaya gelmeyeceğini söylerken, polis ise yasak olduğu halde aracı neden başkasının kullanmasına izin verdiğini sordu. O anları görüntüleyen gazetecileri fark eden sürücü, "Abi siz niye çekiyorsunuz ki, ben onu anlamadım. Çekmeyin abi Allah Allah" diyerek tepki gösterdi.

16 bin 450 TL para cezası yazıldı

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaza yapan şoföre, dur ihtarına uymamaktan, ehliyetsizlikten ve trafiği tehlikeye sokmaktan 8 bin 350 TL, arkadaşları E.A. ve K.K'ye maske takmama ve sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi
Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi
Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi
Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi
Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi

Türk Lirası, Denizli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı, kaza yaptı; 16 bin 450 TL ceza yedi - Son Dakika


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