Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada

20.04.2022 09:40
Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de, yokuştan çıkamayan içecek yüklü kamyonet geri kayarak devrildi.

Küçükçekmece'de, yokuştan çıkamayan içecek yüklü kamyonet geri kayarak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler istikametinden Sefaköy'e giden Çetin O., idaresindeki 34 CEU 757 plakalı kola yüklü kamyonet, yokuştan çıkamadı. Bir süre yokuşta duran kamyonet geri kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre yokuş aşağı kayan kamyonet yol ortasında devrildi. O sırada aynı istikamete giden bir servis minibüsü kazadan son anda kurtuldu.

Kazada kimse yaralanmazken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Sefaköy istikametinde yol kapanırken, kamyonetin aşırı yüklü olduğu görüldü. Devrilen araç, kolaların başka araca yüklenmesiyle kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kamyonetin yokuştan ağır ağır çıktığı ve bir süre sonra geri geri gitmeye başladığı görüldü. Görüntülerde, araç geri gitmeye başladığı sırada yanındaki yolcu, etrafta taş bulup aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi. Kamyonet devrilmeden saniyeler önce ise arkadan gelen servis minibüsü saniyelerle kurtulduğu görüldü. Araç kaldırıma çarparak yol ortasında devrildi.

Kazayı anlatan görgü tanığı Neriman Yavuz, "Spor yapmaya çıkmıştım. Birden baktım kamyonet geri geri gitmeye başladı. Yanındaki çocuk etrafa bakıp taş bulmaya çalışıyordu. Kamyonet birden devrildi. Yaralı yoktu, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardık" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada

YORUMLAR
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Küçükçekmece, Kamyonet, Sefaköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yokuştan çıkamayan kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika


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