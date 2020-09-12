Son dakika haber: Yol çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı
Son dakika haberine göre VAN'ın Başkale ilçesinde yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Cihan Aytekin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
VAN'ın Başkale ilçesinde yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Cihan Aytekin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Aytekin, hastanede tedaviye alındı.
Başkale ilçesine 40 kilometre mesafedeki Güzeldere bölgesi Gedikbaşı Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında özel bir firmanın iş makinesi ile yaptığı yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Cihan Aytekin toprak altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçük altından yaralı çıkarılan Aytekin, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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