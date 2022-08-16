Yol kenarında atık toplarken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yol kenarında atık toplarken kazada hayatını kaybetti

16.08.2022 08:52

Yol kenarında atık toplarken kazada hayatını kaybetti Ölümlü kazaya karışan kimliği belirsiz araç sürücüsü kayıplara karıştı Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması olay yerinde hayatını kaybetti.

Yol kenarında atık toplarken kazada hayatını kaybetti

Ölümlü kazaya karışan kimliği belirsiz araç sürücüsü kayıplara karıştı

SAMSUN - Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç yol kenarlarında katı atık topladığı ileri sürülen ve yolun karşısına geçmekte olduğu tahmin edilen Erol Gültekin'e çarptı. Araç Gültekin'in üzerinden geçerek kayıplara karıştı. Erol Gültekin olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kavak'tan Samsun'a hasta götüren 112'ye servise ait ambulans görevlileri cesedi fark edip durdu. Bu sırada Fransa'dan Kayseri'ye izne gelen ve eşi ile birlikte araç kiralayıp Karadeniz turuna çıkan M.A. idaresindeki 35 AKT 943 plakalı otomobil de olay yerinde hayatını kaybeden Erol Gültekin'i fark etmeyerek üzerinde geçti. Gurbetçi M.A. olay yerinde durup jandarmanın ve polisin kaza yerine gelmesini bekledi.

112 ekipleri jandarmaya verdikleri ifadede M.A.'nın Erol Gültekin'in üzerinden geçmeden önce kendilerinin kaza yerinden geçtiğini ve yayanın yol ortasında ezilerek ölmüş olduğunu gördüklerini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi nüfusuna kayıtlı Erol Gültekin'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan aracın plakası ve sürücünün kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında atık toplarken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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