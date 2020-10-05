DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-21
Yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücü öldüMERSİN'in Mut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücüsü Hasan Karagöz (25), yaşamını yitirdi.
Yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücü öldü
MERSİN'in Mut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücüsü Hasan Karagöz (25), yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Karaman yolu 33'üncü kilometre Ardıçlıdolama mevkisinde meydana geldi. Mut'tan Karaman yönüne giden Hasan Karagöz yönetimindeki elma yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazada sürücü Hasan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi.
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