Son dakika haber: Yol ortasında yaralı bulunan Sercan, hayatını kaybetti

Son dakika haberler... KONYA'da yol ortasında yaralı halde bulunan Sercan Bal (25) yaşamını yitirdi.

KONYA'da yol ortasında yaralı halde bulunan Sercan Bal (25) yaşamını yitirdi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis Bal'ın üst geçitten düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, gece yarısı Türbe Mahallesi'ndeki Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, yol ortasında kanlar içinde yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yapılan incelemede yaralı kişinin Sercan Bal olduğu belirlendi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bal, yaşama tutunamadı. Bal'ın üst geçitten düşme sonucu öldüğünü düşünen polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. ?



Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Yol ortasında yaralı bulunan Sercan, hayatını kaybetti - Son Dakika

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