Son dakika haber: Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

19.06.2022 13:26
Son dakika haber: Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, iddialara göre, yol verme kavgası yüzünden çıkan tartışma sonucu bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, iddialara göre, yol verme kavgası yüzünden çıkan tartışma sonucu bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da İbniselim Mahallesinde bulunan Canlı Hayvan Pazarında iddialara göre yol verme yüzünden iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerine henüz kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar tarafından Yunus Emre Demirci, bıçaklandı. Çevrede vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde Yunus Emre Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemleri alarak polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Demirci'nin cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olaya karışan şahıslarla ilgili emniyet güçlerinin çalışması ise devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Avukat Mustafa Sezer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Avukat Mustafa Sezer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştıÖğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştıÖğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti
Kaynak: İHA

Emre Demirci, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli
13:27 Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 13:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement