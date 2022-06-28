Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Baglarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, "Yol verme" nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Olay ilerleyen dakikalarda büyüyerek kavgaya dönüşürken, ailelerinde dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca şahsın sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, dakikalarca süren kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol verme kavgasında iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Son Dakika

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