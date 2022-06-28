Yol verme kavgasında iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yol verme kavgasında iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

28.06.2022 09:13

Yol verme kavgasında iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

Yol verme kavgasında iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta "Yol verme" nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca vatandaş sokak ortasına birbirine saldırırken, polis ekipleri olayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Baglarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, "Yol verme" nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Olay ilerleyen dakikalarda büyüyerek kavgaya dönüşürken, ailelerinde dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca şahsın sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, dakikalarca süren kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol verme kavgasında iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Son Dakika
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