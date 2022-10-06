Son dakika haberleri... Yola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

06.10.2022 12:25

Son dakika 3. sayfa haberi... Yola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu.

Yola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

TUNCELİ Tunceli'de anayola çıkan köpek, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Araçlarda maddi hasar meydanda gelirken, köpek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza, Tunceli- Elazığ Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçemeye çalışan bir köpek anayola girdi. Bu sırada bir otomobil firene bastı fakat köpeğe çarpmaktan kurtulamadı. Bu sırada arkadan gelen 2 araçta kazaya karıştı. Köpek olay yerinden koşarak uzaklaşırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

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Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika

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