Son Dakika | YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN KAMERADA - Son Dakika
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Son Dakika | YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN KAMERADA

20.10.2022 17:36

Son dakika haberi: ADANA'da annesinin telefonla konuşurken kucağından indirdiği küçük bir kız çocuğu, aniden koşarak yola fırladı.

ADANA'da annesinin telefonla konuşurken kucağından indirdiği küçük bir kız çocuğu, aniden koşarak yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen kamyonetin sürücüsü ise son anda fren yaparak durabildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde kucağında kızıyla kaldırımda yürüyen bir kadın, telefonla konuşurken çocuğunu yere bıraktı. Annesi yürümeye devam eden çocuk bir anda koşarak yola fırladı. Bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark eden annesi, arkasından koştu. Yolda ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü çocuğu son anda fark edip fren yaparak kazayı önledi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN KAMERADA - Son Dakika

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