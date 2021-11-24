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Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı - Son Dakika

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı

24.11.2021 11:20

Bursa'da aniden yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı.

Bursa'da aniden yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yoldan karşıya geçmek için yola çıkan çocuğa bir otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu önce kaputa çarpan çocuk daha sonrasında yere çakıldı. İlk müdahaleyi araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaparken; yaralı çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı

Osmangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı - Son Dakika


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