Son dakika haber! Yola mazot döküldü peş peşe kazalar yaşandı - Son Dakika

Zonguldak Ereğli yolu üzerinde yola mazot dökülmesi nedeni ile peş peşe kazalar meydana gelirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.A. (31) idaresindeki 67 ABZ 973 plakalı kamyon, Çakat mevkiinde yola mazot dökülmesi nedeni ile kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon duvara çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 67 LY 166 plakalı otomobil ise virajı alırken mazotlu bölgeye denk gelmesi nedeniyle kayarak orta bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aynı yolda arka arkaya iki ayrı kaza meydana geldiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kamyon şoförü E.A.'ya yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK