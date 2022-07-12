Son dakika haber | YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 8 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber | YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 8 YARALI

12.07.2022 23:05

Edinilen son dakika haberine göre YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden N.A. idaresindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy ilçesi geçişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kazada, otobüste bulunan 41 yolcudan 8'i sarsıntı ve çarpma nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Boğazlıyan, İstanbul, Yozgat, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 8 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 8 YARALI - Son Dakika
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