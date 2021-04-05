Son dakika haber | Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
05.04.2021 21:06
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık ilçesinde yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Uyuşturucu arama köpeği Atos'un da katıldığı aramada yolculardan Ş.Y. (26) ile B.B'nin (26) oturduğu koltuğun altında bulunan çantada iki parça halinde bin 82 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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