Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı - Son Dakika
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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı

01.04.2022 15:30

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltıBOLU Bolu'da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ile yakalanan 1'i uzman çavuş 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı

BOLU Bolu'da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ile yakalanan 1'i uzman çavuş 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste ve yolcular üzerinde yapılan aramalarda sırt çantasına gizlenmiş 1 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili uzman çavuş F.S. (22), inşaat işçisi S.A. ve tekstilci Murat T. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı - Son Dakika
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