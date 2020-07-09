Son dakika haber! Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler - Son Dakika

Son dakika haber! Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler

Son dakika haberleri... Mersin'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi.

Mersin'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi.

Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti


Mersin-Silifke hattında çalışan Metin Şahin'in kullandığı 33 C 8104 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirip almak için durdurdu. Bu sırada Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri, aynı hatta yolcu taşıyan Silifke Koop şoförü Metin Şahin'in kullandığı minibüsün önüne araçlarını sürerek durdurdular. Minibüsün koltuğunda yolcuların gözü önünde Şahin'e saldıran diğer Kooperatif şoförleri bir süre araç içerisinde şoförü darp ettikten sonra minibüsten indirerek yerde tekmelediler. Çevredeki vatandaşlar ve yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Darp edilen Metin Şahin kendisini dövenlerden şikayetçi oldu. 15 gün iş görmez raporu alan Metin Şahin'in omzundan, kafasından ve kolundan darbe aldığı bildirildi.


Daha önce de iki hat arasında çıkan kavga ve son olay, minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.


17 yıldır Silifke-Koop'ta şoförlük yaptığını belirten Silifke Koop şoförü Metin Şahin, "Uzun yıllardır şoförlük yapıyorum. Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-koop ve Kızkalesi koop şoförleri Erdemli'ye girdiğimizde önümüzü kesiyorlar bizi darp ediyorlar. Dün önümüzü kestiler. Dövdüler. Ben sağa kırsaydım ölümlü kaza olabilirdi. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darp ediyorlar. 15 gün darp raporu aldım" dedi. - MERSİN

Metin Şahin, Erdemli, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:26 Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi 19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:46 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
08:30
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
08:20
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
08:19
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
07:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
07:47
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
07:33
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
03:38
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
03:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
01:19
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 09:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]