Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda yürürken yere saçılan yaklaşık 20 bin lira değerindeki dövizleri bulan iki arkadaş, parayı polise teslim etti.

Fatih Limonoğlu, AA muhabirine, arkadaşı Seyhan Akgün ile hastaneye gittikleri sırada, Halk Eğitim Merkezi civarında bir kişinin yoldan bir şeyler topladığını gördüklerini söyledi.

Etrafa baktıklarında ortalığa para saçıldığını fark ettiklerini belirten Limonoğlu, "Çocuğa 'Bunlar kimin?' diye sorduk ve çocuk bize 'Bunlar sahte' dedi. Parayı inceledik sahte olmadığını görünce topladık. Değeri yaklaşık 20 bin lira olan dövizi toplayıp polis merkezine başvurduk." dedi.