Kilis'te yolda hareketsiz bir şekilde yatan yabancı uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ekrem Çetin Mahallesinde yolda hareketsiz bir şekilde yatan yabancı uyruklu şahıs, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden şahsın yabancı uyruklu S.H. olduğu belirlendi.

29 yaşındaki S.H'nin ölüm nedenin ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. - KİLİS