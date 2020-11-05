Son dakika haber | Yolda uyarıcı levha olmaması kazaya davetiye çıkarıyor
05.11.2020 09:15
Son dakika haber: Kütahya'nın Emet ilçesinde çevre yolu çalışmaları yapılan yolda uyarıcı levhaların olmaması kazalara davetiye çıkarıyor.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çevre yolu çalışmaları yapılan yolda uyarıcı levhaların olmaması kazalara davetiye çıkarıyor.
Bölgede maden sahası olmasından dolayı ağır tonajlı araçların çok olduğunu belirten vatandaşlar, "Çevre yolu çalışmaları dolayısıyla yol daraldı. Çalışmalar uzun bir süre devam edecek. Yetkililerden ricamız, olası kazaların önüne geçmek için yol üzerine uyarıcı levhaların acil olarak konmasıdır. Karayolları ekiplerimizden bu hizmeti bekliyoruz" dediler. - KÜTAHYA
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