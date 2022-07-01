Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti

01.07.2022 15:00
Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Sezgin Nur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Sezgin Nur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kuzuluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 52 yaşındaki Sezgin Nur'a kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan Nur, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırı sonrası şüpheli veya şüpheliler aynı araçla kaçtı. Yaralanan Nur, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna 3 mermi isabet eden Sezgin Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı
Kaynak: İHA

Sakarya, Kuzuluk, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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