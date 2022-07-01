Son dakika haber... Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Sezgin Nur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kuzuluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 52 yaşındaki Sezgin Nur'a kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan Nur, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırı sonrası şüpheli veya şüpheliler aynı araçla kaçtı. Yaralanan Nur, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna 3 mermi isabet eden Sezgin Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA