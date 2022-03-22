Yolda yürüyen adama cip çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Yolda yürüyen adama cip çarptı... O anlar kamerada

İSTANBUL Sarıyer'de kaldırım yerine yolda yürüyen adama cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savurulan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Sarıyer Meserburnu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım yerine yoldan yürüyen Ömer Faruk Çukur'a cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çukur, park halindeki arabalara vurarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Çukur olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çukur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı da kameraya yansıdı.