Son dakika haber: Yoldaki lastik kazaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Yoldaki lastik kazaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolundaki lastiğe çarpmamak için sürücülerinin manevra yaptığı 2 otomobil çarpıştı.

Son dakika haber: Yoldaki lastik kazaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolundaki lastiğe çarpmamak için sürücülerinin manevra yaptığı 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Feyza Yatmaz, kullandığı 78 BU 547 plakalı otomobil ile Berken Yılmaz ise yönetimindeki 06 JSS 59 plakalı otomobille yolda duran lastiğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Yatmaz'ın kullandığı otomobil taklalar atarken, diğer otomobil de bariyerlere çarpıp, durdu. Kazada Feyza Yatmaz yaşamını yitirirken, Berken Yılmaz ise yaralandı. Yaralı Berken Yılmaz, ihbarla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Feyza Yatmaz'ın cansız bedeni ise savcının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönünde ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kazayı gören bir sürücü, "Ben 300- 400 metre gerideydim. Yolun ortasında lastik gördüm. Sonra sürücü, lastiğe çarpmamak için sol şeride hamle yaptı. O sırada diğer araç vurdu. Ben önden giden aracın takla attığını gördüm. Etraf toz bulutu oldu. Araç yan dönmüştü. Arabayı arkadaşlarla beraber düzelttik. Aracı çevirir çevirmez bayanın cansız bedeni ile karşılaştık. Ben zaten bakamadım. Sonra uzaklaştım" dedi. Bu arada kazaya neden olduğu öne sürülen bir araçtan fırladığı değerlendirilen lastiğin olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi.

TEM Otoyolu, Dörtdivan, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yoldaki lastik kazaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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