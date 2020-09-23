Son dakika haber: Yoldaki lastik kazaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolundaki lastiğe çarpmamak için sürücülerinin manevra yaptığı 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Feyza Yatmaz, kullandığı 78 BU 547 plakalı otomobil ile Berken Yılmaz ise yönetimindeki 06 JSS 59 plakalı otomobille yolda duran lastiğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Yatmaz'ın kullandığı otomobil taklalar atarken, diğer otomobil de bariyerlere çarpıp, durdu. Kazada Feyza Yatmaz yaşamını yitirirken, Berken Yılmaz ise yaralandı. Yaralı Berken Yılmaz, ihbarla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Feyza Yatmaz'ın cansız bedeni ise savcının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.