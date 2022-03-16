Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi - Son Dakika
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Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi

16.03.2022 10:07
Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi

Edinilen son dakika haberine göre Gümüşhane kent merkezinde sabaha karşı etkili olan ve okulların tatil olmasına neden olan kar yağışının ardından yollarda tuzlama yapılmayınca çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Gümüşhane kent merkezinde sabaha karşı etkili olan ve okulların tatil olmasına neden olan kar yağışının ardından yollarda tuzlama yapılmayınca çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Gümüşhane'de yağışla birlikte havanın soğuk olması nedeniyle buzlanan yollar çok sayıda kazanın gerçekleşmesine sebep oldu. Dere yatağına kurulu şehir merkezinde yamaçlardaki mahallelerde yaşayan vatandaşlar araçlarıyla birlikte dik rampaları inmekte oldukça zorlandı.

Gece en düşük sıcaklığın eksi 6,6 derece olarak ölçüldüğü ve yeni kar yağışının 6 santimetre örtü bıraktığı Gümüşhane'de buzlanma nedeniyle başta Hasanbey Mahallesi ve Oltanbey Mahallesi olmak üzere dik rampalarda araçlar kayarak duvara, kaldırıma ve diğer araçlara çarptı.

Hasanbey Mahallesinde İmamı Azam Camii önünde 4 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza gerçekleşirken aynı noktada bir minibüs yol kenarındaki istinat duvarına çıktı. Yine Oltanbey mahallesinin dik rampasından inmek isteyen araçlar kaldırım ve yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.

Vatandaşlar Belediye'nin kış boyu karla mücadelede gösterdiği başarıyı Mart ayında kendini gösteren kar yağışlarında yetersiz bulurken, özellikle okulların tatil edildiği günlerde yollarda çalışma yapılmamasını "Bu şehirde sadece öğrenciler mi yaşıyor? Herkes işine gücüne gitmek için ya aracını ya dolmuşları kullanıyor. Hem araçlarımız hem de dolmuşlar çok sorun yaşadı bugün. Erkenden tuzlama yapılsaydı ekonomik olarak zor günler yaşadığımız bugünlerde insanlar mağdur olmazdı" sözleriyle eleştirdi. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi
Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi
Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi
Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi
Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi

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Gümüşhane'de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Gümüşhane'de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma

Gümüşhane, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi - Son Dakika
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