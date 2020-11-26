Son dakika haber: Yolsuzlukla suçlanan Endonezya Denizcilik Bakanı Prabowo istifa etti - Son Dakika

Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevinden istifa etti.

Bakan Prabowo, yaptığı açıklamada, ıstakoz tohumu ihracatında rüşvet soruşturmasına adının karışması nedeniyle Bakanlık ve Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini bıraktığını belirtti.

Prabowo, içinde bulunduğu durumdan dolayı Devlet Başkanı Joko Widodo, partisi ve halktan özür dileyerek, hakkındaki tüm suçlamaları açıklığa kavuşturacağını ifade etti.

Tüm sorumluluğu üstleneceğini ve suçlamalarla yüzleşeceğini dile getiren Prabowo, kendisiyle birlikte 17 kişinin yer aldığı rüşvet soruşturmasının detaylı şekilde sürdüğünü kaydetti.

Bu arada Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan'ın, geçici olarak Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı görevini de yürüteceği açıklandı.

Prabowo, dün, ABD'deki iş seyahati dönüşünde başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havaalanı'nda Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.