Son dakika haber... Yolu kapanan mezradaki hamile kadını sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan 9 aylık hamile kadın, tam paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İlçe bağlı Çatak mezrasında yaşayan ve doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Tuba Ay'ın (30) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
112 Acil Servis ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Çatak mezrasına tam paletli ambulansla gitti.
Tuba Ay, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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