Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı

13.03.2022 12:58
Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı

Edinilen son dakika haberine göre AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde gece rahatsızlanan tansiyon hastası Gülnaz Karagöz'e (60), yollar kapalı olduğu için sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde gece rahatsızlanan tansiyon hastası Gülnaz Karagöz'e (60), yollar kapalı olduğu için sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı. Paletli ambulansla evinden alınan Karagöz, kara ambulansıyla da hastaneye kaldırıldı.

Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde yaşayan 8 çocuk annesi Gülnaz Karagöz, rahatsızlandı. Yolun kardan kapalı olması sebebiyle Karagöz'ün ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekipleri, ihbar üzerine 00.30 sıralarında biri paletli biri de kara ambulansı olmak üzere 2 araçla yola çıktı. Şiddetli tipi ve kar yağışı nedeni ile ilerlemekte güçlük çeken kara ambulansı, Karlıca köyüne 10 kilometre uzaklıktaki Uğurtaş köyü kavşağına kadar gidebildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yola paletli ambulansla devam eden sağlık ekipleri, 4 saatlik yolculuğun ardından Karlıca köyüne ulaştı. Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan Gülnaz Karagöz'ü evinden paletli ambulansla alan sağlık ekipleri, kendilerini Uğurtaş köyü kavşağında bekleyen kara ambulansına götürdü. Kara ambulansına alınan Karagöz, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'SABAH AÇILIYOR, AKŞAM KAPANIYOR'

Son günlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle köy yolunun sabah iş makinesiyle açılmasına rağmen akşam kapandığını söyleyen Gülnaz Karagöz'ün eşi Cemal Karagöz, "Eşim hem tansiyon hem de kalp hastası. Akşam saatlerinde durumu kötüleşince yardım istedik. Köyümüze kadar gelerek hastamızı alıp hastaneye götürüyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.


Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı
Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı
Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı
Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı
Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı
Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı
Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı
YORUMLAR
500
Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 13 yaralı Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 13 yaralı DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI

Karagöz, Hamur, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Murat Ongun sert eleştirdi: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
12:03 Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak
11:59 TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! "Tuzlasanız mı acaba" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 13:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement