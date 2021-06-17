Son dakika haber: Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada - Son Dakika

Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada

Trafiği aksatan magandalara sürücüler korna çalarak çalarak tepki gösterdi

İSTANBUL - Başakşehir'de asker eğlencesi yapan magandalar, yolu kapatarak trafiği aksattı. Sos ses müzik açarak çevreyi de rahatsız eden magandalar, kendilerine tepki için korna çalan sürücülere de aldırmadan eğlencelerini böyle sürdürdü.

Başakşehir'de askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak için asker konvoyu düzenleyen bir grup genç, yolu trafiğe kapattı. Aşırı yüksek sesle müzik açan, dans eden gençler, oluşan araç kuyruğuna bile aldırış etmedi. Kendilerine tepki için korna çalan sürücüleri de dikkate almayan magandaların bu kadar da olmaz dedirten vurdumduymazlığı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.